A RadioDeeJay, durante il programma 'Football Club', Fabio Caressa e Ivan Zazzaroni hanno fatto il loro pronostico sulle gare del fine settimana e il telecronista di Skysport si è affidato al celebre pendolino di Mosca per dare i suoi risultati: "Dato che l'ultima volta ho chiesto aiuti ai radio ascoltatori e non ne abbiamo azzeccato molti. Lazio-Napoli, per me x". "x-2 nel caso di Juve-Inter", ha aggiunto.