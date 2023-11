GdS – Juve-Inter, solo noia. Occasione sprecata per Inzaghi, contenti Pioli e Mazzarri

Finisce in parità la gara dello Stadium tra Juve e Inter. Le due squadre si accontentano di non perdere e la classifica rimane invariata

Finisce 1-1 il big match tra Juventus e Inter. a fare da padrone è l'equilibrio, poche emozioni e poco divertimento. Alla fine sia Allegri che Inzaghi si accontentano di non perdere e non viene fuori un bello spettacolo.

"Sorpasso o fuga? Solo noia. Botta e risposta dei bomber, Vlahovic e Lautaro, a cavallo della mezz’ora, in un deserto di gioco. Allegri può dire di aver fatto un punto contro la più forte, pur in emergenza, e di aver mantenuto la posizione Champions. Inzaghi può dire di aver conservato il comando nella più spinosa trasferta del torneo, prima di altri due viaggi tosti (Napoli, Lazio). In realtà, hanno sprecato un’occasione entrambi. Allegri avrebbe dovuto cercare con più coraggio una vittoria che avrebbe fatto fare un salto di entusiasmo e personalità alla sua Juve. Inzaghi, molto più attrezzato, avrebbe dovuto impugnare la superiorità dell’Inter per cercare lo scatto a +5 e raffreddare i sogni di gloria della Signora. Occasione sprecata anche per mostrare all’estero la qualità del nostro calcio. Livello tecnico rasoterra, ritmo da balera, emozioni con il contagocce. E, a detta della classifica, questo è il meglio che abbiamo", scrive La Gazzetta dello Sport.