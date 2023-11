Marelli: “Gol Inter regolare, non c’è niente. Zero contatti sul volto, decisione giusta”

Dagli studi di Dazn, Luca Marelli ha commentato il contatto tra Darmian e Chiesa poco prima del gol dell'Inter . "Il contatto è sulla trequarti difensiva dell'Inter. Poteva sembrare una mano sul volto, in realtà non c'è un contatto sul volto. L'azione che porta alla rete non può essere considerata irregolare".

"Se ci fosse stato un colpo al volto sarebbe cambiata tutta la valutazione dell'azione perché il volto da regolamento è più tutelato rispetto alle altre parti del corpo. Non c'è contatto sul volto, c'è un contatto tra spalla e petto che viene valutato dall'arbitro in campo e non viene considerata una infrazione e secondo me correttamente. Non c'è nessun contatto sul volto, in questo caso si tratta solo della protezione del pallone".