Juventus-Inter, Stadium già sold out. “Fortezza difficile da espugnare a Torino”

La squadra di Allegri in casa sta macinando risultati: 5 gare disputate in campionato, 4 vittorie e un pareggio con 2 gol subiti

Domenica sera l'Inter affronterà a San Siro il Frosinone di Di Francesco, poi ci sarà la pausa per le gare delle nazionali. Al rientro i nerazzurri saranno ospiti della Juventus a Torino, dove troveranno un ambiente caldissimo e una squadra in fiducia.

"La parola d’ordine è sold out. Tutto esaurito all’Allianz Stadium per la gara di domani (ore 18) con il Cagliari, idem per il big match del 26 novembre contro l’Inter (ore 20.45). Con la nuova stagione è tornato anche l’entusiasmo dei tifosi bianconeri, che hanno ricominciato a riempire la casa della Signora. A inizio stagione c’era più scetticismo da parte del popolo juventino, anche a causa dei guai dell’annata precedente, ma il buon avvio della squadra ha riportato la voglia di andare allo Stadium per sostenere Allegri e i suoi ragazzi. Stadium che nel 2023-24 è tornato a essere una fortezza difficile da espugnare: su 5 partite disputate in casa, 4 vittorie e 1 pareggio e due soli gol subiti (contro Bologna e Lazio)", scrive La Gazzetta dello Sport.