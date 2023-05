Juve, filone stipendi: si va verso il patteggiamento. Ammenda o penalizzazione di 2-3 punti

"Se patteggiamento sarà, il percorso sarebbe quello disegnato nei giorni scorsi in mezzo ai vari sussurri: da una parte la rinuncia da parte della Juventus al ricorso al Collegio di garanzia del Coni sul primo contesto, ovvero quello della penalizzazione di 10 punti per le plusvalenze. Dall’altra la disponibilità della Procura federale a considerare «adiacenti» le due vicende giudiziario-sportive: in sostanza è stata presa in considerazione l’idea che, facendo ricorso all’articolo 4, quello relativo alla mancata lealtà, in tutti e due i fascicoli di incolpazione, i 10 punti di penalizzazione dati alla Juventus per il filone plusvalenze in qualche modo già conterebbero una parte della sanzione sul secondo filone, quello della manovra stipendi. Che poi l’Uefa possa prendere atto dell’accordo italiano non sanzionando (o non sanzionando pesantemente) la Juventus è un’opzione, in ogni caso una possibilità che inevitabilmente sta guadagnando punti".