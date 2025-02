Juve, Piccari: “Con l’Inter farei giocare Vlahovic, ecco perché”

Contro l’Inter meglio Vlahovic o Kolo Muani?

"Nel derby d’Italia io farei giocare Vlahovic. Per me lui potrebbe servire. Kolo Muani ha la capacità di muoversi di più ma io contro l'Inter partirei con il serbo perché è un lottatore. Detto che per me possono giocare insieme e si possono fare esperimenti. Motta ha fatto tanti esperimenti e per me si può fare anche questo".