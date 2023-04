Juve-Inter, primi due tifosi individuati. Ecco le sanzioni per i cori razzisti

"I primi due tifosi responsabili di grida e cori razzisti all’indirizzo di Romelu Lukaku sono già stati identificati, grazie alla fattiva collaborazione della Juventus con la Digos di Torino. Sono i protagonisti del video, circolato anche sui social, in cui si vedono (e sentono...) alcuni tifosi mimare il verso della scimmia. Ora il club bianconero attende solo la conferma della Questura sulle generalità per far scattare le misure interne. Si tratterebbe di un maggiorenne e di un minorenne (l’autore del video), ragione per cui anche i provvedimenti della Juve, basati sul “codice di gradimento” sono difformi da un caso all’altro.