Ledure: “Squalifica Lukaku un segnale sbagliato, la FIGC intervenga perché…”

«È davvero spiacevole che quanto già accaduto in passato, non solo nei confronti di Romelu, ma pure per altri calciatori, si sia ripetuto. Siamo nel 2023 ed è pazzesco che si debbano ripetere certi concetti. Io amo l’Italia, conosco tantissimi vostri connazionali che ovviamente non sono razzisti. Si deve però ammettere ci sia un tale problema negli stadi ed è ovvio che la Federazione debba intervenire».

«Ci sono delle regole chiare, che prevedono determinati provvedimenti, in specifiche occasioni, come la squalifica se prendi due cartellini gialli. Ma è ovvio che anche solo dal punto di vista morale quanto successo a Lukaku sia sbagliato. Si influenza il torneo, dato che Romelu, che non ha fatto nulla di male, salterà la partita di ritorno. Gli verrà insomma proibito di svolgere il proprio lavoro, nonostante sia lui quello che ha ricevuto dei cori razzisti. C’era una doppia sfida da affrontare: quella del come reagire per davvero all’accaduto e di correggere una legislatura fallace. Spetta agli organi competenti dimostrare una reazione adeguata. La squalifica di Lukaku chiaramente non è un buon inizio, ma un segnale sbagliato».