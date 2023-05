Juve a processo, ecco le motivazioni per il -10 in classifica

Mentre è in corso l'udienza per il probabile patteggiamento tra Juventus e Procura Figc per la vicenda delle manovre stipendi, la Corte d'Appello federale ha pubblicato le motivazioni per la sentenza sul caso delle plusvalenze, che ha portato a 10 punti di penalizzazione per i bianconeri. Il documento spiega come si è arrivati a quantificare la sanzione: "La responsabilità del sodalizio sportivo trova fondamento nell'art. 6, I comma, CGS il quale prescrive che 'La società risponde direttamente dell'operato di chi la rappresenta ai sensi delle norme federali'.