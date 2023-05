Infermeria, condizione atletica e l’idea di Inzaghi per Torino: scatta l’operazione Istanbul

La vittoria contro l'Atalanta ha fatto scattare la missione Istanbul in casa Inter. Dopo un tour de force di 17 gare, Simone Inzaghi ha concesso anche il martedì libero ai suoi che si ritroveranno domani pomeriggio alla Pinetina. "Coloro che non si sono fermati sono gli infortunati, vale a dire Skriniar, Mkhitaryan e Correa. Il primo spera di accomodarsi in panchina già con il Torino, gli altri due hanno nel mirino Istanbul, ma per raggiungere l’obiettivo occorre continuare a lavorare, senza interruzioni. D’Ambrosio, infine, uscito acciaccato dal match con l’Atalanta, verrà valutato domani. La speranza di Inzaghi è quella di riuscire ad avere tutti a disposizione contro il Manchester City", sottolinea il Corriere dello Sport.