CorSera – Juve, cosa rischia per gli accordi sugli stipendi e i tempi: ecco cosa filtra

1 Ci sarà un nuovo processo sportivo per le manovre stipendi?

"Per manovre stipendi si intendono gli accordi tra Juventus e giocatori sottoscritti durante la pandemia che, secondo l’accusa, non erano riduzioni ma meri differimenti dei pagamenti non iscritti a bilancio. E non depositati in Lega e Federcalcio. Lunedì (o martedì) il procuratore federale Chiné invierà l’atto di chiusura indagine alle difese che hanno cinque giorni per inviare memorie o chiedere di essere sentite. Chiné avrà poi altri 10 giorni di tempo per decidere se archiviare (difficile) o deferire e avviare un procedimento sportivo".