EDICOLA TS / Juve, stasera a Lecce per il sorpasso sull’Inter. Il Milan vince per Maignan

Taglio alto della prima pagina di Tuttosport dedicata alla vittoria del Milan sul campo dell'Udinese. Il quotidiano sottolinea gli insulti razzisti rivolti a Maignan: "La vergogna di Udine. Il Milan vince per Maignan. Insulti razzisti, partita sospesa per 5 minuti". Si parla anche di mercato con la Salernitana interessata all'ex giocatore dell'Inter Mario Balotelli: "Salernitana, pazza idea Balotelli!". "Juve, stasera a Lecce per il sorpasso sull'Inter".