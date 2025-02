Juventus-Inter, i convocati di Thiago Motta: torna Cambiaso, out in sei

Poche ore al calcio d'inizio di Juventus-Inter e, come di consueto, Thiago Motta ha ufficializzato la lista dei convocati in casa bianconera. Assenti i soliti noti Cabal, Bremer e Milik, oltre a Kalulu, Douglas Luiz e Adzic, quest'ultimo impegnato con la Next Gen. Emerge invece il ritorno a disposizione di Andrea Cambiaso, che aveva avuto qualche problema fisico ed era stato anche accostato ad altri club negli ultimi giorni di mercato.