Sono 183 le sfide in Serie A (dal 1929/1930) tra Juventus e Inter: il bilancio vede i bianconeri in vantaggio con 87 vittorie, 47 pareggi e 49 successi nerazzurri. A Torino dal campionato a girone unico l'Inter ha vinto in 11 occasioni, a cui si aggiunge la vittoria a tavolino del 1983 (3-3 sul terreno di gioco, partita assegnata all'Inter in seguito agli scontri prima del match con assalto al pullman della squadra nerazzurra, che provocò il ferimento di Marini).