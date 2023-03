Juventus, Locatelli: “Una delle migliori partite dell’anno. San Siro emozionante”

Manuel Locatelli, centrocampista della Juventus , ha parlato in diretta sul canale Twitch bianconero all'indomani della vittoria sull'Inter. Queste le sue parole: “É stata una partita bellissima, poi a San Siro è ancora più emozionante - ha detto -. Potevamo chiuderla prima, ma è stato bello anche vincerla così, perché abbiamo tenuto il giusto atteggiamento. Credo sia stata una delle migliori partite di quest’anno. Inter di nuovo contro in Coppa Italia? Quest’anno abbiamo l’obiettivo di vincere le due coppe - ammette -. Poi lo sappiamo che il sogno più grande di ogni juventino è tornare a vincere la Champions. Ma a me piacerebbe anche vincere lo scudetto con questa maglia”.

“L’ho sempre detto al mio procuratore e alla fine ci sono arrivato. Vedere il mio nome sulla maglia è una grandissima emozione per me e per la mia famiglia, prometto che firmerò sempre ogni maglia col mio nome”. I suoi idoli bianconeri sono stati molti, uno in particolare: “Del Piero - svela -. È un simbolo della Juve come Nedved e Buffon. Per il mio ruolo dico anche Pirlo. Ma nell’ultimo periodo sto imparando a conoscere anche Pessotto: è un vero esempio di juventinità. Poi ovviamente non posso dimenticare Bonucci e Chiellini, che mi hanno trasmesso tanto dei valori di questo club all’interno dello spogliatoio”.