Bucchioni: “Alla Juve circola un’idea: riprendere Marotta. A lui il rilancio bianconero?”

Secondo quanto riportato da Enzo Bucchioni, in casa Juventus starebbe circolando l'idea di riportare a Torino Beppe Marotta

Secondo quanto riportato da Enzo Bucchioni nel suo editoriale per Tuttomercatoweb.com, in casa Juventus starebbe circolando l'idea di riportare a Torino Beppe Marotta . Scrive il giornalista:

"... La grande idea che circola, sarebbe anche un’altra: riportare Marotta a Torino. Senza Agnelli, Paratici e Nedved, ovvio, sarebbe più facile. Fra l’altro la rottura avvenne proprio attorno all’operazione Ronaldo che proprio Marotta aveva osteggiato. I fatti gli hanno dato ragione. E se toccasse proprio a Marotta il compito di ricostruire una Juve senza Ronaldo? Una rivincita del destino. Per ora è solo un’ipotesi, molto dipenderà anche dalle intenzioni dell’Inter che, come sappiamo, è in mezzo al guado del suo futuro".