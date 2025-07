Le voci sul futuro di Çalhanoğlu continuano a far discutere in Turchia, ma a gettare nuova luce sulla situazione è intervenuto Ümit Karan

Le voci sul futuro di Hakan Çalhanoğlu continuano a far discutere in Turchia, ma a gettare nuova luce sulla situazione è intervenuto l’ex calciatore e attuale opinionista Ümit Karan , che ha svelato alcuni dettagli inediti nel corso del programma Ekol TV Spor Bülteni. Karan ha raccontato di avere una lunga amicizia con la famiglia del centrocampista dell’Inter e ha condiviso una recente telefonata avuta con il giocatore.

"Mi ha detto chiaramente: 'Sono nato tifoso del Galatasaray, morirò tifoso del Galatasaray'", ha rivelato Karan, sottolineando che non c’è mai stata una vera trattativa con il Fenerbahçe . Secondo l’ex attaccante, la buona fede di Çalhanoğlu è stata sfruttata con l'inganno : “L'hanno messo in mezzo. Alcuni incontri sono stati strumentalizzati”

Karan ha anche spiegato che il giocatore si sente esausto per la pressione mediatica in Turchia: “Mi ha detto: ‘Appena torno in Italia finirà tutto questo. Sono stanco. Anche solo entrare in un supermercato è diventato stressante, tutti parlano del mio trasferimento”