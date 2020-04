Kempes: “Lautaro? Treno passa una volta. Ma non userà la clausola e il Barcellona…”

Intervenuto sulle frequenze di Radio DNA, Mario Kempes parla della situazione di Alexis Sanchez: “Alexis ha lasciato il Barcellona per l’Arsenal e da lì ha ripreso fiato. Al Manchester United non ha avuto tante opportunità come prima. Quindi deve chiedersi: Che cosa vuole? Giocare a calcio, divertirsi o andare in un grande club dove guadagna tanto ma non gioca? È una domanda che deve essere posta a tutti i giocatori, non solo ad Alexis“. L’ex giocatore torna poi sul pressing del Barcellona su Lautaro Martinez: “Già l’ho detto, il treno passa solo una volta e la possibilità per Lautaro è concreta. Però il Barcellona dovrebbe spendere tantissimi soldi e le sue possibilità sono ridotte. Ora, se arriva Neymar può costare meno ma non credo che vada al Barcellona alla fine. E non credo che Lautaro si svincoli dall’Inter con la clausola, se vuole andare al Barcellona”.

(redgol)