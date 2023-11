Khéphren Thuram in nazionale, Farioli: “Era felicissimo, gli auguro…”

Francesco Farioli, allenatore nel Nizza di Khéphren Thuram, ha parlato così a Sky Sport della sua convocazione in nazionale. "Thuram con la Francia? Era felicissimo, hanno manifestato sin da subito il desiderio di essere giocatori importanti per la Francia. Ci siamo capiti subito con un abbraccio, sono felice per lui e per Todibo. Auguro a loro e tanti altri ragazzi di coltivare questo sogno, rappresentare la propria nazionale credo sia veramente importante e bello”, le sue parole sul fratello dell’attaccante dell’Inter Marcus.