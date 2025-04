Il centrocampista tedesco carica il Bayern Monaco in vista del match di ritorno contro l'Inter in programma mercoledì

Joashua Kimmich, centrocampista e leader del Bayern Monaco, al termine del match pareggiato per 2-2 contro il Borussia Dortmund ha subito rivolto la sua attenzione alla sfida in programma mercoledì sera a San Siro contro l'Inter, ritorno dei quarti di finale di Champions League: "Ci stiamo rendendo la vita troppo difficile perché non siamo abbastanza efficaci. Abbiamo avuto ancora molte buone occasioni, soprattutto nel primo tempo. I gol in apertura aiutano a entrare nel ritmo. Lo abbiamo visto in Champions League. Anche lì abbiamo perso l'occasione di segnare un gol in apertura, il che ci avrebbe sicuramente aiutato. Di conseguenza, le partite rimangono aperte, e questo le rende intense".