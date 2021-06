Kiss Kiss Napoli: “Insigne, rinnovo bloccato. L’Inter prova il colpo a zero”

Il capitano azzurro è in scadenza nel 2022 e non arrivano novità sul rinnovo: e l'Inter, secondo l'emittente, prova il colpo

Tiene banco in casa Napoli la questione legata al futuro di Lorenzo Insigne. Il centravanti è infatti in scadenza nel 2022, ma al momento non arrivano novità per il rinnovo di contratto. Ed ecco che, come riporta la redazione di Kiss Kiss Napoli, l'Inter si sarebbe interessata per tenere monitorata la situazione e per tentare il colpo a parametro zero il prossimo anno nel caso in cui il prolungamento non dovesse arrivare. In questo caso, il sogno di Sandro Mazzola di vedere Insigne nerazzurro sarebbe presto realtà.