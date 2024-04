Buone notizie per il Milan: gli esami a cui si è sottoposto Simon Kjaer, uscito ieri in occasione del match contro il Sassuolo per un problema muscolare alla coscia sinistra, non hanno evidenziato alcuna lesione. Il difensore danese salterà sicuramente il match di Europa League contro la Roma, ritorno dei quarti di finale: la speranza è che possa essere a disposizione di Pioli per il derby di lunedì sera contro l'Inter.