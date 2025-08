Intervenuto ai microfoni di Gianluca Di Marzio, Davy Klaassen è tornato sulla sua breve esperienza all'Inter. Alla domanda se sente di aver contribuito alla vittoria del ventesimo Scudetto, la risposta del centrocampista è netta: “ Certo che sì . Magari non quanto avrei voluto ma penso che in ogni squadra non esistano solo gli 11 titolari o i primi 15. Ma tutti i componenti della rosa sono importanti. Posso dire di essere onorato di aver giocato nell’Inter , poi vincere lo Scudetto con questo grande club è stato un vero onore".

Sulla cavalcata dell’Inter in Champions League la passata stagione: “La scalata verso la finale è stata incredibile, soprattutto la doppia sfida contro il Barcellona. Quelle furono partite bellissime da vedere. Poi la finale è stata un po’… diciamo triste. Peccato che abbiano perso e io non l’ho nemmeno guardata fino alla fine. Speravo davvero che vincessero la Coppa. Nel suo ruolo Denzel è sicuramente uno dei migliori al mondo. Giocatori come lui che abbinano potenza e pericolo sottoporta sono rari. E poi lui aiuta sempre in fase difensiva. Dumfies è un grande esterno“.