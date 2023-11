Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara con l'Irlanda, il c.t. dell'Olanda ha speso belle parole per il difensore nerazzurro

Ronald Koeman è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara con l'Irlanda. Il c.t. ha speso belle parole per Stefan de Vrij : "Lo conosco dai tempi del Feyenoord, quindi abbiamo un buon legame".

"Ma è già da tempo che viene in Olanda con l'idea che probabilmente non partirà nella formazione titolare. Ma quando vedo come affronta la situazione e con quanta professionalità si comporta e svolge il suo lavoro, ho molto rispetto per questo. Penso che sia bello vederlo".