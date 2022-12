Koundé, rivincita tra Barcellona e Francia. CdS: “In passato seguito dall’Inter”

Tra i protagonisti della Francia che quest'oggi si giocherà il Mondiale contro l'Argentina c'è anche Jules Koundé. Il difensore del Barcellona, dopo l'infortunio di Pavard, si è preso una maglia da titolare come terzino destro e non l'ha più mollata. Un giocatore che in passato, come ricorda il Corriere dello Sport, era stato seguito anche dall'Inter: "Mai il Barcellona, nella sua lunga e prestigiosa tradizione di colpi sul mercato (da Neymar a Suarez, da Ronaldo a Ibrahimovic, da Ronaldinho a Griezmann), aveva speso cinquanta milioni più dieci di bonus per un difensore centrale. L'acquisto di Jules Koundé, però, ha rischiato di saltare. Gli organi di controllo della Liga non avevano approvato l'operazione. Mancavano le garanzie economiche. Documentazione bloccata fino alla sera del 27 agosto a causa dei problemi di bilancio del club blaugrana, che ha quasi un miliardo di esposizione con le banche. Nelle prime due giornate di campionato, contro il Rayo Vallecano e la Real Sociedad, Xavi non aveva potuto convocare Koundé. Il presidente Joan Laporta è riuscito a creare i parametri giusti per tesserare il francese, Lewandowski e Raphinha cedendo il 25% dei diritti tv a Sixth Street, fondo d'investimento americano che controlla in Nba una quota dei San Antonio Spurs. Ostacoli e intoppi. Koundé ha temuto di ritornare come un pacco postale a Siviglia, dove nel 2020 aveva vinto l'Europa League con Julen Lopetegui. Nel Barcellona ha giocato solo sette partite di campionato e tre in Champions: è stato fermato da un infortunio al tendine d’achille e da uno stiramento. Ha un contratto fino al 2027, guadagna sei milioni e mezzo. E Laporta lo ha blindato con una clausola da un miliardo.