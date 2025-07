Intervistato da SportWeek, Toni Kroos è tornato sulla finale di Champions League tra Psg-Inter. "Ero allo stadio. Alla viglia pensavo che potesse vincere il Psg, ma non così. La superiorità è stata tanto evidente che mi ha sorpreso. È difficile che in una finale ci sia tanta differenza. Di solito prevale la tensione, la pressione, le squadre pensano prima a difendere. Il Psg ha giocato benissimo".

Per l’Inter due finali in tre anni.

"Io guardo in positivo: le due finali sono state meritate, anche se l’Inter aveva avuto un po’ di fortuna perché nei quarti il Bayern era stato migliore e in semifinale aveva sofferto tanto col Barça. Però se arrivi in fondo è perché te lo meriti. La finale è stata difficile e triste ma va considerato tutto il cammino, non è facile arrivare lì".