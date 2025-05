La carriera di Petar Sucic avrebbe potuto prendere strade diverse. C'è stato un momento in cui il centrocampista, che da giugno vestirà la maglia dell'Inter, è stato a un passo dal Maribor. Poi Damir Krznar, allora tecnico del club sloveno con un passato anche sulla panchina della Dinamo Zagabria, fece di tutto per portarlo al Maribor. "La dirigenza della Dinamo e Bišćan decisero di non vendere Sučić, ma di portarlo in ritiro. Presumo che il fatto che io abbia combattuto per averlo li abbia impressionati, che li abbia spinti a portarlo in ritiro, il resto è storia".