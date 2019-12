Kulusevski alla Juventus, CorSera: “Il De Bruyne della Serie A. L’Inter adesso…”

“Ha fisico, talento e un senso tattico pazzesco. Dejan Kulusevski, 19 anni, svedese di origine macedone, è il prototipo del giocatore moderno e se lo è accaparrato la Juve. I bianconeri, appena beffati dal Borussia Dortmund per un altro ragazzino prodigio, il centravanti norvegese Haaland, si riscattano mettendo le mani sul De Bruyne della serie A”. Apre così l’articolo del Corriere della Sera in merito alla trattativa che i bianconeri hanno chiuso con l’Atalanta per Kulusevski, attualmente in forza al Parma: le cifre sono confermate (LEGGI QUI) e, ai fini dell’operazione, è stata decisiva la volontà del giocatore “che avrebbe detto sì a Paratici in cambio di un contratto lungo cinque anni (2025) da tre milioni e mezzo di euro netti a salire”.

INTER, NESSUN RILANCIO – Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, l’Inter non è intenzionata ad effettuare alcun rilancio e, per il momento, si concentra su Arturo Vidal, obiettivo per l’immediato. Kulusevski dovrebbe rimanere a Parma fino a giugno prima di vestire il bianconero.