In una lunga interviste a Cronache di Spogliatoio, Marash Kumbulla ha toccato diversi argomenti. Uno riguarda Kristjan Asllani che Kumbulla definisce un calciatore con grandi qualità.

"Ne ho visti pochi così: batte gli angoli con entrambi i piedi e non noti la differenza. È un calciatore con qualità incredibili: nei passaggi corti, in quelli lunghi va col destro e col sinistro allo stesso modo. Ha solo bisogno di crescere ancora e trovare fiducia, avere costanza. È ovvio che all’Inter, in mezzo a tanti campioni, è difficile".