Il club nerazzurro ha scelto la strada migliore per far maturare il giovane terzino che ha già esordito in prima squadra

Arrivano ulteriori conferme sulla strada scelta dall'Inter per Mattia Zanotti. Il giovane terzino resterà di proprietà nerazzurra, ma - come anticipato da Fcinter1908.it - andrà in prestito per fare esperienza e mettere nelle gambe minuti preziosi. Lo ha confermato anche la Gazzetta delllo Sport in un focus questo pomeriggio.