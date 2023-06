Sky – Inter-United, la trattativa per Onana procede spedita: stasera prima offerta ufficiale

Procede spedita la trattativa tra Inter e Manchester United per il possibile trasferimento di André Onana in Inghilterra

Procede spedita la trattativa tra Inter e Manchester United per il possibile trasferimento di André Onana in Inghilterra. In serata, secondo quanto riferisce Sky Sport, è infatti prevista la prima offerta ufficiale dei Red Devils per il portiere camerunense, acquistato lo scorso anno dai nerazzurri a parametro zero dall'Ajax.