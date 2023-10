Inter, aperto il fascicolo Thuram Jr: “E tramite Marcus, Képhren sta conoscendo…”

L'Inter guarda al presente ma progetta anche il futuro per rimanere sempre competitiva. E la dirigenza sta lavorando in questo senso, cercando di individuare un profilo adatto e di sicuro avvenire a centrocampo per completare il reparto. E gli occhi sono sul secondo Thuram , Khéphren , come scrive Calciomercato.com: "Mezzala sinistra di prospettiva e struttura (1,92 m), Khéphren potrebbe essere quel calciatore che in mezzo al campo darebbe quel pizzico di fisicità venuto a mancare dopo l’addio di Roberto Gagliardini.

Un po’ come Marcus, anche Khéphren pensa che un passaggio in A possa fare bene alla sua evoluzione di calciatore. In Francia sostengono che sia stato lo stesso Thuram ad allontanare le sirene provenienti da Liverpool. Il prezzo del suo cartellino è tutt’altro che basso, per strapparlo al Nizza, almeno attualmente, servirebbero tra i 25 e i 30 milioni di euro. Una cifra tutt’altro che banale. È molto presto, siamo di fronte a una stagione appena iniziata, con ancora tante cose da raccontare. Quel che è certo, però, è che l’Inter non ignora il fascicolo Thuram Jr, che tramite suo fratello sta in qualche modo, seppur dall’esterno, imparando a conoscere l’ambiente di Appiano. Cose che nel calcio significano tutto e niente".