Labate: “Il primo cruccio della Juve è Conte all’Inter. Questa cosa del gioco…”

Il giornalista del Corriere della Sera è intervenuto su Twitch per parlare di Inter, di Antonio Conte e... di tifosi juventini

Tommaso Labate , in diretta su Twitch con il canale La Voce Nerazzurra, ha chiacchierato di Inter e della sua fede per i nerazzurri. "Giornalismo e Inter sono per me due cose separate", ha dichiarato il giornalista del Corriere della Sera ribadendo il suo totale innamoramento per Antonio Conte : "Rinnovo? Fino al 2024, 2034!"

"Il primo cruccio della Juventus è Conte all'Inter. Dybala, Pirlo, tutto il resto va in secondo piano. Li manda assolutamente ai matti. Perché fondamentalmente la maggior parte di loro lo avrebbero rivoluto. Il suo è uno spirito Contiano, non è lo spirito Juve. Conte non era stile Juve. Lui mette i piedi sul tavolo del presidente, cosa che lo stile Juve non contempla e lui lo faceva. Si appigliano al gioco, una cosa che mi procura un godimento assurdo. Le cose che non vanno? Le cose che non vanno creano sempre più passione. Fa parte dell'esercizio dell'uomo. Questa cosa dell'estetica del gioco mi fa morire. La squadra gioca veramente bene", ha dichiarato Labate a proposito dell'estetica del gioco dell'Inter.