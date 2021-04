Conte risponde alle critiche sul gioco dell’Inter: “A volte sembra che si cerchi…”

Le critiche al bel gioco, dibattiti di estetica calcistica e chi più ne ha ne metta. Antonio Conte ha detto la sua su questo tema: la narrazione di questa squadra meriterebbe più enfasi.

Undicesima vittoria consecutiva per l'Inter di Conte, che non molla nulla alle avversarie inseguitrici. "Chi è dietro prima o poi molla qualcosa", ha dichiarato in conferenza il mister. Non è certo la sua Inter a farlo. Con i tre punti conquistati oggi a San Siro rimane invariata la distanza dal Milan. 11 punti. E il traguardo si avvicina.