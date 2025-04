(Mundo Deportivo)

"A coronamento di tutto ciò, dopo aver eliminato il Dortmund, c'era la possibilità che il Barça dovesse tornare in Germania perché la squadra di Flick avrebbe dovuto affrontare in semifinale la vincente dello scontro tra Inter e Bayern Monaco. Ma Laporta, stanco di andare in Germania, non voleva giocare nemmeno a Monaco perché si vedeva ripetere la trasferta nel capoluogo bavarese per la finale all'Allianz Arena, cosa logica dato il suo innato ottimismo. Ecco perché ha preferito andare a Milano per la semifinale".