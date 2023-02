La Russa: “Un figlio gay? Accetterei con dispiacere. Come se fosse milanista”

Il presidente del Senato ha risposto così ad una domanda di Francesca Fagnani nell'intervista per il programma "Belve"

Ignazio La Russa, presidente del Senato, e noto tifoso dell'Inter , è stato intervistato dalla giornalista Francesca Fagnani per il programma Belve. E ad una domanda su cosa penserebbe di un figlio gay, ha risposto con una metafora calcistica.

«Un figlio gay? Accetterei con dispiacere la notizia, perché sarebbe un figlio che non mi somiglierebbe, sarebbe come se fosse milanista, è un paragone preciso, quello che faccio», ha sottolineato nel suo intervento nella trasmissione che andrà in onda domani sera su Rai2.