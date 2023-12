Laudisa: “Zielinski all’Inter? Ecco cosa mi risulta. Negli ultimi giorni…”

Intervenuto ai microfoni di Radio Crc, nel corso della trasmissione "Si gonfia la rete", Carlo Laudisa ha fatto il punto sulla situazione di Piotr Zielinski . "Credo che l’Inter con Samardzic abbia ormai rotto. Nel frattempo stanno anche prolungando il contratto di Mkhitaryan che è un altro dei protagonisti di questa corsa scudetto. Non credo che prenda Samardzic. Per Zielinski, invece, vediamo perché l’attacco è serio".

"Anche se da quanto mi risulta, il giocatore non abbia ancora abbandonato l’idea di restare a Napoli. Si è arrivati molto vicini ad un accordo, ma ci sono stati i soliti rallentamenti noti e questo sta lasciando la strada libera all’Inter. L’opportunità economica è allettante per Zielinski all’Inter, la tentazione evidentemente è forte, ma la trattativa con il Napoli non è ancora conclusa. Non è una decisione ancora presa da quello che ho appurato negli ultimi giorni. È chiaro che se il Napoli non fa un rialzo, l’assalto dell’Inter è destinato ad avere successo".