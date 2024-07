Copa America 2024, ecco l’undici ideale con Lautaro punta indiscussa

Disegnata la squadra dei migliori giocatori che hanno giocato il torneo vinto dall'Argentina. E il capitano dell'Inter non poteva mancare

Questo è l'undici ideale della Copa con Emiliano Martinez in porta, in difesa Jonhston (Canada), Romero (Argentina), Davinson Sanchez (Colombia), Hincapié (Ecuador); a centrocampo: De Paul (Argentina), Ugarte (Uruguay), James Rodriguez (Colombia). In attacco vicino a Lautaro Martinez ci sono da un lato Messi (Argentina) e Rapinha (Brasile).