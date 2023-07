Passione Inter in Giappone: giovedì Brozovic e Ronaldo. È Lautaro il più acclamato

"È comunque, la terza volta che l’Inter mette piede a Tokyo e dintorni per una tourné di questo tipo, dopo quella del 1981, quando Prohaska diede spettacolo, e la più recente del 2004. Per farlo, incassa 2,5 milioni di euro e tocca con mano una passione sorprendente: 1,6 milioni sono i tifosi dell’Inter in Giappone (qui si intende quelli “veri”, senza simpatie per altri club) e 10 gli anni di attività dell’Academy, con 200 ragazzi che parteciperanno a dei veri e propri “clinic” con i giocatori. Ci sono poi 3 Inter club ufficiali e 355 soci in un Paese che ha anche un discreto fiuto per gli affari. Giusto per capire, gli organizzatori del Japan Tour vendono tutto. Ma tutto davvero: pagando è possibile assicurarsi pure un posto alle conferenze stampa pre-partita", racconta Gazzetta.