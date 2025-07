Vacanza sì, ma senza sconti. Il riposo del guerriero, per Lautaro Martínez, non significa affatto relax totale

Gianni Pampinella Redattore 13 luglio 2025 (modifica il 13 luglio 2025 | 13:16)

Vacanza sì, ma senza sconti. Il riposo del guerriero, per Lautaro Martínez, non significa affatto relax totale. In Messico il capitano dell’Inter si gode il meritato break dopo una stagione intensa. Ma la sua mente è già rivolta alla prossima stagione.

"Il riposo secondo Lautaro, però, prevede comunque allenamento, allenamento e altro allenamento. In compagnia della moglie Augustina, questo sì. I due alle 7 del mattino, anche in ferie, hanno mostrato di essere fedelissimi alla palestra. Corsa, esercizi e sudore che l’attaccante interista ha condiviso via social con i fan. Il tutto con un solo obiettivo: presentarsi già tirato a lucido ad Appiano Gentile, quando il 26 luglio la squadra si radunerà agli ordini di Chivu per cominciare a preparare la nuova stagione", sottolinea Tuttosport.

"È un modo per tracciare la linea, quello di Lautaro: bisogna dare tutto per tornare subito al vertice. Per questo il capitano non molla nulla, anche quando si dovrebbe rilassare. L’obiettivo personale per il prossimo anno nerazzurro del resto, è quello di cercare di issarsi sul podio dei bomber interisti. Nel mirino c’è il record di Roberto Boninsegna. Bonimba, a quota 171 è il terzo miglior marcatore della storia interista e precede Mazzola (161), Cevenini III (158) e… Lautaro, che è già a quota 153".

"Oltretutto è pace fatta con Marcus Thuram, dopo lo sfogo di Orlando che non era piaciuto più di tanto al francese, seguito dal like social alle esternazioni di Calhanoglu di Tikus. Tra i due attaccanti interisti si riformato il collante che fa presa, tanto che Thuram adesso come passatempo social ha quello di canzonare il compagno argentino a proposito delle doti natatorie di Lauti, mentre costui posta foto in battigia. Tra chat e Instagram è tornato il sereno anche sulla ThuLa, insomma. Ne godono gli interisti, che come Lautaro non vedono l’ora di ricominciare a correre davanti a tutti".

(Tuttosport)