Mille modi per segnare: contro il Lecce Lautaro Martinez ha raggiunto e superato il prestigiosi traguardo dei 100 gol in Serie A, arrivando a quota 102 con la rete all'Atalanta. Il Toro ha percorso moltissima strada dal suo arrivo all'Inter nell'estate del 2018, collezionando trofei e successi, scrivendo pagine importanti della storia recente nerazzurra. L'attuale capitano dell'Inter è diventato un bomber implacabile, una vera e propria macchina da gol, capace di andare a segno in ogni modo. Analizziamo in maniera più approfondita i suoi 100 (+2) gol realizzati nel campionato italiano.