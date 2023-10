TS – Lautaro, l’Argentina non è l’Inter: fondamentale, ma a secco da più di un anno

Capitano e leader dell'Inter, elemento imprescindibile per l'Argentina: che sia club o Nazionale, Lautaro Martinez ricopre sempre un ruolo da protagonista. Ciò che cambia è il suo feeling con il gol: se in nerazzurro ha già segnato 11 reti in questo inizio di stagione, con la Seleccion i numeri sono molto diversi.

Così scrive Tuttosport: "La Lautaro-dipendenza non riguarda solamente l'Inter, anche l'Argentina non riesce a fare a meno del bomber nerazzurro. Nella notte italiana fra giovedì e venerdì, infatti, Lionel Scaloni, ct della squadra campione del Mondo, lo ha lasciato in campo per tutti i 97 minuti della sfida vinta 1-0 contro il Paraguay, alternando al suo fianco Alvarez e Messi. Lautaro non ha segnato - una notizia vedendo il rendimento con il club (11 gol nelle prime 10 gare), meno con la nazionale con cui non trova la rete da oltre un anno (ben 12 partite) -, ma ha dato il suo solito contributo".