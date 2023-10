Lautaro, l’attenzione sulla partita dell’Argentina: la speranza è che non giochi 90′

"Adesso l’attenzione di Inzaghi, e non solo, sarà puntata sulla partita prevista nella notte tra martedì e mercoledì, che l’Argentina giocherà in trasferta contro il Perù. L’interista tornerà in Italia soltanto giovedì e la speranza dei nerazzurri è che non giochi un’altra partita intera: a Lima con il rientro di Messi da titolare, sarà uno tra Lautaro e Julian Alvarez a contendersi l’altra maglia", scrive il Corriere dello Sport.