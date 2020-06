Lautaro, il Barça chiede una mossa all’argentino. L’Inter rifiuterà il dialogo fino a che…

Nonostante le parole del ds dell’Inter Piero Ausilio a Sky Sport dove ha precisato che l’unico modo per acquistare Lautaro è pagare la clausola, il Barcellona non molla e continua a trattare per poter inserire alcune contropartite e abbassare la parte cash. Finora non è stato trovato un accordo e il club nerazzurro ha ribadito chiaramente di non voler fare sconti a nessuno.

Secondo Calciomercato.com “I dirigenti blaugrana sanno che per prendere l’argentino devono farlo esporre pubblicamente in favore del Barça, cosa che Martinez non ha mai fatto. Serve un passo del genere altrimenti rimarranno complessi i prossimi step di una trattativa ancora nel vivo, ancora in fase di forti e continue evoluzioni. “Non ne abbiamo mai parlato col giocatore perché non ci ha manifestato alcuna intenzione di questo tipo”, Ausilio dixit. In più, da parte sua l’Inter continuerà a rifiutare un dialogo a condizioni diverse finché non troverà un sostituto che al momento non ha in pugno. Non si può vincolare tutto al solo Cavani in un reparto da modificare in più interpreti, dopo aver anche escluso Werner dalla lista. Serve altro, Conte è esigente e lo sanno tutti. Il Barça per Lautaro c’è ancora, preme forte eccome. Ma per chiudere serve ben altro”.