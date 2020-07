Libero – Lautaro, il Barcellona non molla: l’assist arriva da Neymar. Ecco la posizione dell’Inter

“Lautaro Martinez al Barcellona? La trattativa c’è, l’accordo fra i catalani e l’Inter no, ma ieri è stata un giornata spartiacque”. Apre così l’articolo di Libero in merito all’affare Inter-Barcellona per Lautaro Martinez. Il 7 luglio è infatti scaduta la clausola di 111 mln di euro a disposizione di qualunque club per accaparrarsi il giovane talento nerazzurro. Da oggi è l’Inter a poter trattare ma il prezzo non si discosta dai 111 mln.

I DETTAGLI – L’Inter pensa anche al rinnovo e all’adeguamento del contratto fino a 5 mln. Cifra sì importante ma comunque distante da quanto offre il Barcellona (più o meno 10 mln annui) al Toro. Ieri, tra l’altro, può essere stata una giornata importante in chiave Lautaro anche per la sentenza Neymar: “Il Tas ha infatti rigettato la richiesta del Santos di ottenere dai catalani un risarcimento di 61.295.000 euro per danni in occasione del trasferimento del brasiliano, giudicato regolare. Dunque, da una potenziale multa il Barça passa a ritrovarsi un tesoretto destinato a finanziare il colpo estivo, utile per risollevare la parte tecnica e l’umore della piazza. A essere determinante sarà la volontà di chiudere in fretta […]. L’Inter non vuole trascinare la trattativa a lungo, agosto è la dead line ipotizzata: o per togliere Lautaro dal mercato, o per prendere il sostituto e un altro attaccante (piace sempre Dzeko, 33 anni)”, commenta Libero.