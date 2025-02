L'eco di Juventus-Inter non si è ancora spenta, e non solo per il risultato finale: stanno facendo molto discutere le immagini di Lautaro Martinez che, nel lasciare il campo, pare essersi sfogato con una bestemmia. In tanti hanno chiesto provvedimenti, ma difficilmente il capitano nerazzurro subirà ripercussioni. La Gazzetta dello Sport spiega il perchè: "Il labiale non basta. E Lautaro Martinez ringrazia. L'attaccante dell'Inter al termine del match - perso - contro la Juventus a Torino, si è lasciato andare e nello sfogo di rabbia sembra proprio aver pronunciato una bestemmia, ma non sarà squalificato".