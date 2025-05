"Il Psg zampilla qualità ovunque, anche più del Barcellona. I terzini, per esempio, sono molto più arrembanti. Hakimi è ben conosciuto, il portoghese Nuno Mendes, quando è in giornata, sfreccia ai passaggi a livello. Aggiungiamoci le sterzate di Kvaratskhelia, che conosciamo bene, e le incursioni di Barcola, che ci ha fatto male anche in Nazionale, per intuire che le faide di fascia, che hanno esaltato spesso Dumfries e Dimarco, saranno un fattore della finale. Come pure la disfida in mediana, dove si decidono i destini. La terna francese è ben assortita e ha confidenza con la porta. In una partita equilibrata, il calcio dalla distanza di Fabian Ruiz può essere un altro fattore. Acerbi non avrà il riferimento fisico di un Lewandowski perché Dembelé, in stagione di grazia, ama arretrare per impostare l’azione che poi conclude. Il Psg attacca e pressa come il Barcellona, ma regala meno ripartenze, perché tatticamente Luis Enrique ne sa più di Flick. Nell’ultimo mese, aspettando l’Inter, ha allenato un pressing più moderato, arretrato di una ventina di metri. Vedi la finale di Coppa di Francia vinta sul Reims", analizza La Gazzetta dello Sport.