"Lunedi a Parigi per il Pallone d’Oro andranno per l’Inter: Lautaro, Calhanoglu e Sommer", ha spiegato l'inviato Matteo Barzaghi. Di recente dall'Argentina sono arrivate le parole di Scaloni e Messi su Lautaro e sul suo essere meritevole del premio più ambito dai calciatori dopo la vittoria della Copa America con la maglia della Nazionale. «Ha vissuto un anno spettacolare. Ha fatto gol in finale, è stato capocannoniere in Copa America. Merita il Pallone d'Oro più di chiunque altro», ha detto il giocatore dell'Inter Miami. Parole che non sono proprio un premio, ma quasi.