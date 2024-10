«Siamo in tempi di Pallone d'oro, lo vinceranno Rodri o Vinicius, sono loro i favoriti. Lautaro si piazzerà bene e altri giocatori che noi percepiamo come migliori del mondo, Mbappé, Bellingham, Haaland si piazzeranno bene anche loro». Paolo Condò ha parlato così su Skysport dell'ambito premio di France Football che ogni anno decreta il giocatore che si è distinto nella stagione precedente come il migliore d'Europa e non solo.

«Ma perché dico che li percepiamo come i migliori? Perché noi li percepiamo come i migliori, ma il migliore è sempre lui. Parlo di Leo Messi. Ho visto gli highlights della gara contro la Bolivia: tre gol e due assist, un cioccolatino meraviglioso a Lautaro. Gioca in America, maledizione all'America che se lo è portato via, ma è ancora il miglior giocatore del mondo», ha sottolineato il giornalista che rientra tra i giurati per l'Italia che votano proprio per l'assegnazione del premio. Proprio il giocatore argentino nei giorni scorsi ha risposto ad una domanda sul Pallone d'oro e ha detto che l'interista lo meriterebbe: «Ha vissuto un anno spettacolare. Ha fatto gol in finale, è stato capocannoniere in Copa America. Merita il Pallone d'Oro più di chiunque altro». E parole così, da uno che di quei premi ne ha vinti otto, valgono più di tutto.