28 gol in un anno solare, Vieri pubblica il traguardo condiviso con Lautaro

28 gol in un anno solare. Prima di Lautaro Martinezc'erano riusciti solo un certo Diego Milito nel 2012 e un certo Bobo Vieri nel 2001. Due ex Inter di un certo livello, importanti nella storia nerazzurra che l'argentino è impegnato ancora a scrivere. Il gol all'Udinese era il quarto in una serata in cui si erano visti sprazzi di grande Inter e alla fine ha promesso anche che è in arrivo il suo rinnovo con la società interista.